وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الاخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحث خلاله الوزيران جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فورياً.

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كما بحث الوزيران خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن.



وأكد الصفدي وعبد اللهيان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان على غزة وما يسبّبه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب.

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