إنجاز 51 ألف بيان جمركي خلال الربع الأوّل من 2022

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أن كوادر الرقابة الحدودية التابعة للمؤسسة تعاملت خلال الربع الأول للعام الحالي مع 51650 بيانا جمركيا في مختلف المراكز الجمركية في المملكة.

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وأضافت في بيان لها الخميس، أن كوادرها تحققت من ما يقارب 288500 منظومة قياس، وكشفت على 669 مصعداً كهربائيّاً وتحققت من صلاحيتها للاستخدام العام.



وقالت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، إن كوادر المؤسسة التفتيشية نفذت 2100) جولة على المصانع والأسواق المنتشرة في جميع أنحاء المملكة للتأكد من مطابقة منتجاتها المصنعة والمعروضة للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة و455 جولة تم خلالها التفتيش على 450 محطّة محروقات للتحقق من مطابقة منتجاتها للقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الأردنيّة.



وأشارت المهندسة الزهير إلى أن المؤسسة تحققت من ما يزيد عن 368 صهريج محروقات و3321 أسطوانة غاز و4452 عداد تاكسي، وما يقارب من 449 عينة محروقات تم سحبها من 13 باخرة، بالإضافة إلى التحقق من 2523 تقرير فحص لمنتجات مستوردة و1211 عيّنة لمنتجات تحمل علامات تجاريّة، في حين تمّ إجراء 12200 فحص في مختبرات المؤسسة تنوعت بين الكيميائية والكهربائية والغذائية، بالإضافة إلى فحص 3762 كغم من السبائك الذهبية والفضية، ودمغ ما يقارب 2450 كغم من المصوغات الذهبية و1458 كغم من المصوغات الفضة المستوردة.

وفي حقل التقييس بيّنت المهندسة الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس أصدرت خلال الربع الأول من العام الحالي 8 مواصفات قياسيّة وقواعد فنيّة جديدة، وتم الرد على 202 استشارة فنيّة.



ودعت المهندسة الزهير التجّار والمصنِّعين إلى الانضمام إلى البرامج والخدمات التي تقدّمها المؤسسة، كخدمة برنامج التاجر الملتزم الذي أنضمت له 16 مؤسسة وشركة، وعلامة الجودة الأردنيّة التي منحت لـ10 مصانع و21 منتجاً خلال الربع الأول من العام الحالي، وإصدار 549 شهادة مطابقة في مختلف القطاعات والتحقق من صحة 56 شهادة “GLOBALG.A.P” للممارسات الزراعية الجيّدة.



وأضافت المهندسة الزهير أن حصول مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة على شهادة الاعتماد الدولي من قبل مركز الإمارات العالمي للاعتماد في مجال منح شهادات “حلال” للأغذية يفتح الأبواب أمام المنتجات الأردنية للمنافسة في الأسواق العالمية ويساعد المصدرين من المصانع الغذائية الأردنية الذين سيحصلون على هذه الشهادة من خلال المؤسسة، على تصدير منتجاتهم دون أي معيقات أو إجراءات إضافية على الحدود، ما يعزز الثقة بالمنتج الأردني ويسهم بانسيابية وسهولة مروره عبر المنافذ الحدودية وزيادة الصادرات الوطنية.



كما أشارت المهندسة الزهير إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – المختبرات العسكرية، تهدف إلى توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين وضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية، تمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية ومواكبة التطور العلمي في مجالات تقييم المطابقة.



وعلى صعيد التعاون العربيّ والإسلاميّ، بيّنت المهندسة الزهير أن المؤسسة شاركت في هذا الإطار باجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين AIDSMO وأعمال التجمّع العربيّ للمترولوجيا التي جاءت لتكثيف الجهود وبذل المزيد من التعاون وتوحيد الموقف العربي والإسلاميّ في القضايا والمحافل الدولية.



أمّا دوليّا فقد شاركت المؤسسة بمشروع تحسين البنية التحتية للجودة من أجل إدارة كفؤة للمياه في الأردن الذي ينفّذ بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بكلفة مليون يورو ولمدّة ثلاث سنوات، وسيتم تنفيذه من قبل المعهد الوطني الألماني للقياس (PTB) الذي يعدّ من أكبر المؤسسات التي تُعنى بالمترولوجيا وعلم المقاييس على مستوى العالم، بهدف دعم المؤسسات الأردنية في قطاع المياه، في استخدام عدادات المياه التي تمت معايرتها واختبارها بشكل صحيح لتقليل فاقد المياه وتحسين خدمات تزويد المياه لصالح الشعب الأردني.



ونوّهت المهندسة الزهير إلى أهميّة دور المواطن وتعاونه مع المؤسسة التي تطلق حملة توعويّة وإرشاديّة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام، كما أشارت إلى أن المؤسسة تعاملت مع 376 شكوى خلال الربع الأول من العام الحالي، داعية إلى الإبلاغ عن أي شكوى عبر هاتف، وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق "بخدمتكم" وعبر منصّة "سند جو" على تطبيق واتساب رقم (065008080).

