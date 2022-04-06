الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يحدد قيمة زكاة الفطر للعام الحالي

تحذير للسائقين على الطريق الصحراوي والمناطق الشرقية

حداد: التمور الموجودة في الأسواق بنت الموسم

أردني يطبخ المنسف على حمم بُركان في غواتيمالا – فيديو

الأرصاد: رياح وهبات قوية وغبار كثيف خلال ساعات

الأردنيون استهلكوا 3 مليون دجاجة في أول أيام رمضان

المطاعم: تراجع الاقبال 30% خلال الأيام الأولى من رمضان

الإقبال على القطايف بلغ ذروته خلال أول أيام رمضان

إتاحة 450 خدمة رقمية عبر تطبيق سند مع نهاية 2022

الغذاء والدواء تُحذر عند شراء التمور

الأربعاء، 06-04-2022 03:37 م

الأردن يحدد قيمة زكاة الفطر للعام الحالي

277785547_348466777321678_4992710601531719882_n


الوكيل الإخباري - حدد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة زكاة الفطر للعام للحالي عند 1.80 قرشاً.

اضافة اعلان


وقال المجلس ان قيمة الصاع من غالب قوت أهل بلدنا بـ (180قرشاً)، فتكون هي زكاة الفطر الواجبة، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب عند الله سبحانه، خاصة في ظل أزمة الوباء الحالية التي ضاقت معها أحوال الكثير من الناس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

 

وتاليا قرار المجلس: 


قرار رقم: (311) (6/ 2022) قيمة #زكاة_الفطر لعام 1443هـ
بتاريخ (4/رمضان/ 1443هـ)، الموافق (6/ 4/ 2022م)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ (4/رمضان/1443هـ) الموافق (6/ 4/ 2022م). قد نظر في تقدير زكاة الفطر من رمضان لهذا العام.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة في شهر رمضان المبارك، شهر البر والخير والإحسان؛ فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويدفعها أيضاً عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.


روى البخاري ومسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ)


وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) متفق عليه.


فمقدارها صاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كغم) تقريباً، يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2.5) كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج قيمة الـ(2.5) كغم من القمح نقداً.


ويقدِّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة الصاع من غالب قوت أهل بلدنا بـ (180قرشاً)، فتكون هي زكاة الفطر الواجبة، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب عند الله سبحانه، خاصة في ظل أزمة الوباء الحالية التي ضاقت معها أحوال الكثير من الناس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.


ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك، والأفضل أن تُخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.


والواجب على المسلمين الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون فيها؛ فإنها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها: (طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين) رواه أبوداود. وشُرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين يوم العيد، فيجب على المسلم أن يُخرجها بنفس طيبة، ويُعطيها للفقير بلطف ومحبة.
كما يقدر مجلس الإفتاء فدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه بـ (دينار واحد في حده الأدنى) عن كل يوم، ومن زاد فله الأجر والمثوبة.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، ويتجاوز عن السيئات. والله تعالى أعلم.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7789655

تحذير للسائقين على الطريق الصحراوي والمناطق الشرقية

فوائد-التمر-على-الريق-للرجيم

حداد: التمور الموجودة في الأسواق بنت الموسم

359438_59_1646383299

الدوريات الخارجية توجه رسالة هامة للسائقين

مقومات_السياحة_في_الأردن

فلاش باك : الأردن ضمن أفضل وجهات السفر لعام 2022

فففففففففف

أردني يطبخ المنسف على حمم بُركان في غواتيمالا – فيديو

270780_5_1547639307

الأرصاد: رياح وهبات قوية وغبار كثيف خلال ساعات

أخبار متعلقة
pic_192445

الحكومة: لم تُرصد أي رفوف خالية في الأسواق

2f71a82a-1781-4c93-8a94-acd915ac379d

توضيح من الجمعية الفلكية الأردنية حول بداية شهر رمضان في المملكة

Image2_520199172050843587705

الحكومة تقرر ساعات الدوام في رمضان

Image4_520199171558966079930

تعرف على درجات الحرارة في بداية شهر رمضان

0L5A9566

الإفتاء توضح: لقاح وفحص كورونا لا يبطلان الصيام

M63A0051

الضمان: لا يوجد موعد محدد لوقف استقبال طلبات الحصول على السلف