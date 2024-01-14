إنشاء مركز متخصص "بالإنعاش القلبي" في جامعة الحسين بن طلال

الوكيل الإخباري - أعلن مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2024 موافقته على إنشاء "مركز الإنعاش القلبي" في كلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية في جامعة الحسين بن طلال، وهو الأول من نوعه على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والذي سيقدم خدماته لطلبة الكلية وللباحثين من داخل الأردن وخارجه.

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وقال رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة أن إنشاء هذا المركز جاء بمكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، في وقت تستعد الجامعة للاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيسها وهي تمضي قدما في مسيرة التعليم والمعرفة والتميز مما يشكل انشاء هذا المركز إضافة جديدة لجامعة الحسين بن طلال وكلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية، ولما يمثله إنشاء هذا المركز من تقديم الخدمة العلمية المتميزة لطلبة الكلية والباحثين من داخل الأردن وخارجها.



وأكد الدكتور الخرابشة على أن جامعة الحسين بن طلال تسعى من خلال إنشاء مثل هذه المراكز إلى الارتقاء بالعملية التعليمية فيها والسعي إلى توفير المزيد من المرافق الداعمة لمسيرتها التعليمية، وتنويع طرق الوصول للمعلومات لطلبتها وأعضاء الهيئة التدريسية فيها.



من جهتها بينت عميدة كلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية الأستاذة الدكتورة حنان صالح أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو تدريب طلبة التمريض بالجامعة وخدمة أبناء المجتمع المحلي، والباحثين على المستوى الوطني.



وأضافت الدكتورة حنان أن المركز سيقدم خدمات دورات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية وخدمات للمجتمع المحلي في منطقة الجنوب من دورات توعوية وتثقيفية حول الأمور المتعلقة بكيفية الوقاية من الأمراض القلبية، إضافة الى التعاون مع المؤسسات الصحية المحلية لتقديم الدعم والاستشارات التدريبية في شتى المجالات الصحية.



كما بينت الدكتورة حنان أن العاملين في كلية الأميرة عائشة قد خضعوا لدورات تدريبية وامتحانات من قبل فريق متخصص من جمعية القلب الأمريكية والتي بموجبها حصلوا على رخصة عمل في هذا المركز.