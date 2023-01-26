الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 02:13 م

إنقاذ شخصين تعرضا للغرق في البحر الميت

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الوكيل الإخباري - تمكن فصيل المراقبات البحري التابع لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية في منطقة البحر الميت فجر اليوم الخميس، من إنقاذ شخصين تعرضا للغرق فور تلقي نداء استغاثة من برج المراقبة في منطقة المسؤولية.

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وحسب بيان صادر عن قيادة القوة البحرية، تم تحريك طاقم بحري مكون من زورق إسعاف وفريق من الضفادع البشريَّة، وإجراء الاسعافات الأولية لهم والتعامل بمهنية واحترافية وحالتهما الصحية جيدة.


يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات إنقاذ بشكل مستمر من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ الجاهزة على مدار الساعة، لتقديم المساعدة في حال حدوث أي طارئ في خليج العقبة والبحر الميت.


 




 

 


 

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