وزارة الصحة تتسلم دفعة معدات طبية من الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري - تسلمت وزارة الصحة دفعة معدات طبية جاءت ضمن مشروع رعاية، الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون الإسباني، إلى العيادات الصحية في عجلون والطفيلة والمفرق، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحة المقدمة للمواطنين.

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وقال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتور رياض الشياب، خلال إجراءات التسليم، إن المعدات الطبية الجديدة ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين وتوفير احتياجاتهم، من خلال تلقي العلاج بسهولة ويسر وبالمستوى المطلوب.



واطلع الشياب بوجود ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خلال مراسم التسليم في مقر مديرية المشتريات والتزويد في الزرقاء، على ما تم توريده من أثاث وأجهزة طبية ومعدات مخبرية وشعاعية وتعقيم وأجهزة مراقبة وموجات فوق صوتية.



وقال رئيس تعاون وفد الاتحاد الأوروبي في الأردن باتريك لامبرختس، إن توفير المعدات الطبية الجديدة لوزارة الصحة، يؤكد التزامنا برفع سوية خدمات الصحة العامة وجعل الرعاية الصحية في متناول الجميع وأن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على رفاه حياة الكثيرين في الأردن، مؤكدا تقييم الاحتياجات من الأجهزة الطبية والأثاث، لتحسين الخدمات التي تقدمها العيادات المستهدفة.



من جانبه، أكد مدير مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي سانتياغو موران، أهمية تعزيز شبكة خدمات الرعاية الصحية الأولية في الأردن بدعم يشمل توصيل المعدات الطبية بناءً على الاحتياجات، للمراكز الصحية الأولية والشاملة التابعة لوزارة الصحة، قائلاً "هذا تعاون بين الحكومات ويعتمد بشكل أساسي على تعزيز القدرات في القطاع الصحي في الأردن وبتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون الإسباني".



ويستمر مشروع "رعاية"، مدة 3 سنوات، بتمويل من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، استجابة للأزمة السورية بميزانية قدرها 22 مليون يورو، ويهدف إلى دعم القطاع الصحي في الأردن، لتحسين رعاية وإدارة الأمراض غير السارية في محافظة المفرق والطفيلة وعجلون، كما يقوم المشروع بتحديث وصيانة عيادات الصحة العامة وتزويدها بأجهزة جديدة وتحسين البروتوكولات الطبية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتدريب وبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية وزيادة الوعي الصحي في المجتمع، حول عوامل التعرض للإصابة والوقاية وتعزيز الصحة.