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السبت، 12-03-2022 02:24 م

إيزوبيل كولمان تتجوّل في مواقع المشاريع المائية وتلتقي باللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة

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الوكيل الاخباري - في اليوم الثالث من زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية، التقت نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان بوزير المياه والري محمد النجار والأمين العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنة.

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وقامت نائب المدير كولمان برفقة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن شيري كارلين بجولة في عدد من مواقع البنية التحتية للمياه مع الوزير النجار، حيث ناقشوا تحديات قطاع المياه في الأردن والمنطقة وشدّدوا على أهمية التعاون المستمر بين الولايات المتحدة والأردن لمواجهة هذه التحديات.

وخلال لقائها مع الوزير النجار، سلّطت نائب المدير كولمان الضوء على الالتزام المشترك لحكومة الأردن والولايات المتحدة بإعطاء الأولوية للتغير المناخي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.


ولاحقاً لزيارة مواقع البنية التحتية للمياه، التقت نائب المدير كولمان بعدد من اللاجئين السوريين وأفراد المجتمع الأردني المضيف، حيث اطّلعت خلال هذه اللقاءات بشكل مباشر على تجارب اللاجئين السوريين، واستجابة الأردن لأزمة اللاجئين، والدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للاجئين في الأردن. ويُذكر أنّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدّمت في السنة المالية 2021 ما مجموعه 72.8 مليون دولار أمريكي لبرنامج الغذاء العالمي دعماً لبرامج المساعدات الغذائية القائمة على النقد والقسائم للاجئين في الأردن.

 





 




 

 


 

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