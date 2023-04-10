الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية اعتباراً من اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة ( غزيرة امطار ) ، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين ، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة حسب تقارير مراكز التنبؤات الجوية من تساقط هطولات مطرية .



واكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية الكوادر ميدانياً للتعامل مع اي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً الأخوة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

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كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



واكد على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



وتهيب الامانة بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

