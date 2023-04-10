الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية - أسماء

انخفاض أسعار أصناف خضار في السوق المركزي

أسعار الذهب عالمياً تفتح التداولات على انخفاض

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية اعتباراً من اليوم

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة

مشاهد تخطف القلوب.. معتمرون تحت المطر بالمسجد الحرام

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في أمريكا

الإثنين، 10-04-2023 08:57 ص

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية اعتباراً من اليوم

41


الوكيل الإخباري - أعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة ( غزيرة امطار ) ، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين ، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة حسب تقارير مراكز التنبؤات الجوية من تساقط هطولات مطرية .

واكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية الكوادر ميدانياً للتعامل مع اي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً الأخوة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

اضافة اعلان


كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


واكد على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.


وتهيب الامانة بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A5734

انخفاض أسعار أصناف خضار في السوق المركزي

image

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة

وظائف

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

888

الحاجة ⁧‫حليمة الكسواني "‬⁩أم العبد" بصحة جيدة

w

الخصاونة يصل إلى الدوحة .. والكواري وآل ثاني واللوزي في استقباله

420234104935899571164

"أوقاف الرصيفة" تقيم حفل إفطار للأيتام

أخبار متعلقة
سوق-بيع-اللحوم-مسلخ-الامانة-خروف-1802202103

الأمانة: ذبح نحو 38 ألف رأس من الأغنام والأبقار منذ بداية شهر رمضان

شرطة نجدة (1)

20 جريمة مرتكبة لكل 10 آلاف نسمة في الأردن العام الماضي

علما الأردن وتركيا- (أرشيفية)

تجارة عمان تدعو إلى صياغة اتفاقية تجارية حرة جديدة مع تركيا

2

الجغبير يدعو لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى سوريا

FrLmBSAWYAIOXBN

ولي العهد يتابع جانبا من مجريات تمرين "درع الأردن" - صور

Standard-Poors

العسعس: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعكس الثقة بالإصلاحات