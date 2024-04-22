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الإثنين، 22-04-2024 10:19 م

اتفاقية شراكة بين "المستقلة للانتخاب" و"الأمم المتحدة للمرأة"

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الوكيل الاخباري - وقعت الهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية والعمل الحزبي، بحسب ما ذكرت الهيئة المستقلة في بيان اليوم الاثنين.

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ووقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي "المستقلة للانتخاب" المهندس موسى المعايطة، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، بحضور أعضاء مجلس المفوضين، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بيير كريستوف تشاتزيسافاس، والسفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بيزوتي.

 

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