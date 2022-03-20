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الأحد، 20-03-2022 05:25 م

اتفاقية لتشغيل مكتبة الطفل المتنقلة

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الوكيل الاخباري - وقعت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، مع الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسية، ورئيس جمعية مركز هيا الثقافي لرعاية الطفولة، جمال فريز، اليوم الأحد، اتفاقية لتشغيل مكتبة الطفل المتنقلة، بالتعاون مع مؤسسة شومان ومركز هيا.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، قالت النجار إن الاتفاقية تهدف إلى النهوض بالفعل الثقافي الأردني، وإطلاق فضاء إبداعي حر، وبناء قدرات المجتمعات المحلية لإدارة الفعل الثقافي، ونشر المعرفة والثقافة بين الأطفال واليافعين، وبناء قدراتهم العقلية والذهنية، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وخاصة القدرات الفنية والعقلية ومهارات التفكير المنطقي والعلمي والإبداعي.

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