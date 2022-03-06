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الأحد، 06-03-2022 09:08 م

وزيرة الثقافة تزور مقر رابطة الكُتّاب الأردنيين

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الوكيل الاخباري - زارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، مقر رابطة الكُتّاب الأردنيين، يرافقها أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري حيث التقت رئيس الرابطة الشاعر أكرم الزعبي وأعضاء الهيئة الإدارية، للاطلاع على واقع الرابطة وبرامجها ومشاريعها المستقبلية.

واستهلت النجار حديثها بتهنئة الهيئة الإدارية الجديدة على فوزها في الانتخابات التي جرت اخيرا مؤكدة أن وزارة الثقافة تعمل بالشراكة مع جميع المؤسسات والهيئات الثقافية، لمزيد من الفعل الثقافي الوطني المستدام، نحو ثقافة شمولية تكاملية تخدم المشروع الثقافي الأردني، مرحبة بدعم أي مشاريع ثقافية جادة وتبنيها بما يخدم التحول والتشبيك بين المؤسسات . 

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