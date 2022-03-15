النجار: الأردن تأسس على مبادئ الحوار والاعتدال والتنوع

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إن الأردن يتمتع بثقافة الحوار فمنذ أن اسسه الهاشميون كدولة حديثة تأسس على مبادئ الحوار والاعتدال والتنوع.



وفي لقاء حواري جرى اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان، مع اعضاء الهيئة الاستشارية واعضاء جمعية عون الثقافية الوطنية،وادارة رئيس الجمعية اسعد العزام، أكدت أن الاردن لا تنقصه ثقافة الحوار ، مبينة ان الطفل الذي يعيش في بيئة حوار بين والديه ينشأ على ثقافة الحوار ولهذا علينا ان ننطلق من منظومة تربوية مبنية على الحوار وتكريس قيمة الإنسان .

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