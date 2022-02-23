اتفاقية للتدريب وتأسيس نظام إلكتروني للشكاوى ببلدية غرب إربد

الوكيل الإخباري - وقعت بلدية غرب إربد وشركة محفزون للتدريب في مقر البلدية اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك في مجال التدريب وتطوير نظام إلكتروني للشكاوى والمقترحات للبلدية.

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ونصت الاتفاقية التي وقعها عن البلدية رئيس لجنتها الدكتور صقر الدروع، وعن الشركة مديرها العام المهندس بادي البقاعين، بحضور المدير التنفيذي للبلدية خلود الردايدة، على تنفيذ برامج وأنشطة تُعنى بتطوير مهارات موظفي البلدية في مجالات عدة منها التكنولوجيا والمهارات الحياتية، مجالات الابتكار والريادة المجتمعية والأعمال، والخدمة المجتمعية.



وقال الدروع، إنه سيجري من خلال الاتفاقية أيضاً إنشاء وتصميم نظام شكاوى ومقترحات متطور لزيادة مشاركة المواطنين وتيسير إيصال احتياجاتهم ومتطلباتهم وآرائهم في الخدمات التي تقدمها البلدية عبر استخدام نظام إلكتروني سهل ومتطور.