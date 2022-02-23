الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

قطر: وفاتان و365 إصابة جديدة بكورونا

الخصاونة : الأردن بقيادته الهاشميَّة الحكيمة سيبقى متمسِّكاً بمبادئه وثوابته

بيان صادر عن وزارة التربية بشأن صورة متداولة على مواقع التواصل

مديرية الأمن العام توقع مذكرة تفاهم مع شركة بيانات للملكية الفكرية

نقيب المهندسين الزراعيين : إجراءات ‏وزارة العمل أوقفت ‏برنامج تدريب حديثي التخرج

انخفاض نسب إشغال المستشفيات لحالات كورونا في الأردن

انخفاض ملموس في نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الذهب ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة والتركيز على أوكرانيا

العسعس يشيد بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات

20 وفاة و 8144 إصابة كورونا في الاردن اليوم

الأربعاء، 23-02-2022 03:10 م

اتفاقية للتدريب وتأسيس نظام إلكتروني للشكاوى ببلدية غرب إربد

تنزيل (1)


الوكيل الإخباري - وقعت بلدية غرب إربد وشركة محفزون للتدريب في مقر البلدية اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك في مجال التدريب وتطوير نظام إلكتروني للشكاوى والمقترحات للبلدية.

اضافة اعلان


ونصت الاتفاقية التي وقعها عن البلدية رئيس لجنتها الدكتور صقر الدروع، وعن الشركة مديرها العام المهندس بادي البقاعين، بحضور المدير التنفيذي للبلدية خلود الردايدة، على تنفيذ برامج وأنشطة تُعنى بتطوير مهارات موظفي البلدية في مجالات عدة منها التكنولوجيا والمهارات الحياتية، مجالات الابتكار والريادة المجتمعية والأعمال، والخدمة المجتمعية.


وقال الدروع، إنه سيجري من خلال الاتفاقية أيضاً إنشاء وتصميم نظام شكاوى ومقترحات متطور لزيادة مشاركة المواطنين وتيسير إيصال احتياجاتهم ومتطلباتهم وآرائهم في الخدمات التي تقدمها البلدية عبر استخدام نظام إلكتروني سهل ومتطور.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة لوغو

الخصاونة : الأردن بقيادته الهاشميَّة الحكيمة سيبقى متمسِّكاً بمبادئه وثوابته

وزارة التربية والتعليم

بيان صادر عن وزارة التربية بشأن صورة متداولة على مواقع التواصل

127-124722-petra-jordan-tourism-effects_700x400

البترا تسجل أعلى عدد زوار أجانب منذ بداية العام

f

مديرية الأمن العام توقع مذكرة تفاهم مع شركة بيانات للملكية الفكرية

0L5A1599 - Copy

انخفاض نسب إشغال المستشفيات لحالات كورونا في الأردن

كورونا 5

انخفاض ملموس في نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

أخبار متعلقة
0L5A1604 - Copy

الاوبئة: نتوقع تسجيل 100 ألف إصابة كورونا الأسبوع المقبل

12022211959825332280

الحكومة تبرر زيادة قيمة فواتير الكهرباء على المواطنين الشهر الحالي

0L5A9898 - Copy

الحكومة: سوف نتخذ القرار المناسب بخصوص الدوام خلال المنخفض

gettyimages-745484551

ارتفاع الباذنجان والخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

0L5A1599 - Copy

ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن الى 49 ألفا و357 إصابة

218842

لا "ارتفاعات جنونية" في أسعار الخضار والفواكه وبعض الأصناف تأثرت بالعرض والطلب - أرقام