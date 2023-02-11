التربية تطلق ورشة جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي

الوكيل الإخباري- رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم السبت، في مركز الوزارة، ورشة انطلاق جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

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وأكد الدكتور المحافظة خلال الورشة، بحضور مدير مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، الدكتور إبراهيم الروابدة، والأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ومدراء الإدارات والمعنيين، حرص الوزارة على المشاركة في الجائزة، والمضي قدماً للارتقاء بالإدارة الأردنية وتحسين وتطوير أدائها.



وبين المحافظة أن الوزارة هي جزءٌ لا يتجزأ من الإدارة الأردنية وهي حريصة على هذا الارتقاء وصولاً للتميز.



من جهته ، أعرب مدير مركز الملك عبد الله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة عن شكره وتقديره لإتاحة الفرصة لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز لإلقاء الضوء على انطلاقة الجائزة الخامسة.



وقدم الروابدة عرضاً تفصيلياً للجائزة، مُلقياً الضوء على أهم مرتكزاتها ومبادئها ومحاورها، مؤكداً اعتمادها لخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في مضامينها، المتمثلة برؤيتها ورسالتها وقيمها.



وأكد الروابدة الرجوع إلى النهج الوطني وترجمته وتطبيقه على مستوى الوزارات والمؤسسات، وعرض النموذج الأردني الجديد للتميز الحكومي وأهدافه.