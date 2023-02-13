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الإثنين، 13-02-2023 10:46 ص

تغليظ عقوبة 6 من أصحاب السَّوابق حتى 4 سنوات ونصف

السجن-والاعتقال


الوكيل الإخباري - قررت محكمة جنايات المفرق تشديد عقوبة بحق 6 أشخاص من أصحاب الأسبقيات الجرمية، ورفعها ليصل بعضها إلى أربع سنوات وستة أشهر لتحقيق الردع العام والخاص وخفض نسبة العود الجرمي.

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وبينت المحكمة في قرارها، أنها قضت في ثلاثة أحكام بإدانة مشتكى عليهم بجرم السرقة، ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ولأنهم من مكرري ارتكاب الجنايات وصدرت بحقهم أحكام لم يمض عليها عشر سنوات، فقد قررت تشديد العقوبة بحقهم لتصبح أربع سنوات.


وأشارت المحكمة في قرار آخر إلى أنها قضت في ثلاثة أحكام أخرى بإدانة المشتكى عليهم، ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ولأنهم من مكرري ارتكاب الجنايات وصدرت بحقهم أحكام لم يمض عليها عشر سنوات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح أربع سنوات وستة أشهر.


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي إن العمل على تغليظ العقوبة جاء سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات، والتي أعطت للمحكمة صلاحية تشديد العقوبة المحكوم بها، في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات القضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

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