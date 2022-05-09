الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يلتقي الرئيس الأمريكي الأسبوع الحالي

الصفدي: أي إجراء يخالف الوضع التاريخي في القدس باطل قانونيا

تحذير هام من وزارة الاوقاف

مهني المفرق يستأنف حملة التوعية بالمدارس

الاتحاد الأوروبي للأوكرانيين: نحن معكم ولن نخذلكم

وفد من جامعة الزرقاء يزور المجلس التمريضي

فوز 6 مشاريع بمسابقة تطوير سياحة المغامرة

مجلس محافظة إربد يفسخ عقد استئجار مبنى من البلدية

بني مصطفى تستقبل وزير الخارجية السابق بجمهوريَّة ألبانيا

بايدن يمدد العقوبات ضد سوريا لمدة عام

الإثنين، 09-05-2022 08:36 م

مجلس محافظة إربد يفسخ عقد استئجار مبنى من البلدية

520221153519421881695


الوكيل الاخباري - خاطب مجلس محافظة إربد، اليوم الاثنين، بلدية إربد الكبرى لفسخ العقد بين الطرفين لاستئجار جزء من مبنى تابع للبلدية في مجمع عمان الجديد كمقر للمجلس.

وبين رئيس المجلس خلدون بني هاني أن مخاطبة البلدية بخصوص فسخ العقد جاءت بناء على تقرير اللجنة التي شكلها المجلس لإجراء الكشف الحسي وتألفت من أعضاء المجلس محمد الطعاني ورولا البطاينة ووليد غنيمات ووعد ضيف الله أبو شريعة والتي أوصت بعدم ملائمة المكان كمقر يخدم مهام المجلس وطبيعة عمله.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
627964d5c7062

الملك يلتقي الرئيس الأمريكي الأسبوع الحالي

الصفدي ٢

الصفدي: أي إجراء يخالف الوضع التاريخي في القدس باطل قانونيا

42022281110868637704

تحذير هام من وزارة الاوقاف

www

مهني المفرق يستأنف حملة التوعية بالمدارس

120223119055858289103

وفد من جامعة الزرقاء يزور المجلس التمريضي

w

فوز 6 مشاريع بمسابقة تطوير سياحة المغامرة

أخبار متعلقة
42022192317275665760

النابلسي يرعى اختتام فعاليات بطولة الشباب الرمضانية في إربد

42022822752936497802

رمضانيات إربد تستقطب الجماهير

4202210222334733303042

مركز شابات ماركا ينفذ ورشة عن العنف المجتمعي

420221313946187615865

إربد : حوارية حول أهمية الثقافة القانونية للشباب

image (24)

محافظ إربد يزور مصابي حادث تصادم النعيمة

277248757_354847243353764_6067042356602261453_n

الجبور يطلع على بطولة الشباب وفعاليات رمضانيات في إربد