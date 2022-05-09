مجلس محافظة إربد يفسخ عقد استئجار مبنى من البلدية

الوكيل الاخباري - خاطب مجلس محافظة إربد، اليوم الاثنين، بلدية إربد الكبرى لفسخ العقد بين الطرفين لاستئجار جزء من مبنى تابع للبلدية في مجمع عمان الجديد كمقر للمجلس.



وبين رئيس المجلس خلدون بني هاني أن مخاطبة البلدية بخصوص فسخ العقد جاءت بناء على تقرير اللجنة التي شكلها المجلس لإجراء الكشف الحسي وتألفت من أعضاء المجلس محمد الطعاني ورولا البطاينة ووليد غنيمات ووعد ضيف الله أبو شريعة والتي أوصت بعدم ملائمة المكان كمقر يخدم مهام المجلس وطبيعة عمله.

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