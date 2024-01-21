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الأحد، 21-01-2024 03:44 م

الأردن يشارك باجتماع عربي أوروبي يناقش تطورات الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري - بدأ نائب رئيس وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى بروكسل، يلتقي خلالها أعضاء مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

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ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزراء خارجية دول عربية ووزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس جامعة الدول العربية إلى بروكسل، لإجراء محادثات حول الحرب على قطاع غزة على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يعقد غداً الاثنين.


وأكّد بوريل أن اللقاء سيناقش التطورات في المنطقة بشكل أوسع، والوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والحاجة إلى منع امتداد الحرب إلى المنطقة وسبل المضي قدمًا.


 




 

 


 

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