الأحد 18-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 18-02-2024 12:02 ص

احتفالية في مادبا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية



الوكيل الاخباري - نظمت لجنة المجتمع المحلي لمركز صحي حنينا في مادبا اليوم احتفالا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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وقال رئيس لجنة المجتمع المحلي لمركز صحي جنينا النائب السابق عبدالقادر الفشيكات إن العديد من الإنجازات تحققت في عهد جلالته الذي يمثل عنوان الحكمة والرأي السديد ومسيرة التحديث رغم شح الإمكانات.


واستعرض الإنجازات في عهد جلالته وأهمها تعميق النهج الديمقراطي من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب لتحقيق الإنجاز الأردني الذي يحتذى في المنطقة.

 

 

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