بورصة عمّان تُطلق الدليل التعريفي بإدارة علاقات المستثمرين

الوكيل الإخباري - أصدرت بورصة عمان الدليل التعريفي حول إدارة علاقات المستثمرين بهدف نشر الوعي لدى الشركات المدرجة في البورصة بمفهوم إدارة علاقات المستثمرين والفوائد التي تعود عليها وعلى كافة الأطراف ذات العلاقة، من خلال إنشاء مثل هذه الدائرة أو الوحدة في الشركة نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه علاقات المستثمرين في فتح قنوات تواصل فعّالة مع ذوي العلاقة من محللين ماليين ومستثمرين وممثلي الاعلام ومساهمين وغيرهم، ونقل المعلومات المتعلقة بالسوق إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الشركة، الأمر الذي يؤدي إلى توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين وتعزيز جاذبية وتنافسية هذه الشركات، والحد من الشائعات السلبية التي تؤدي إلى إحداث خلل وإرباك في السوق وتقلبات في أسعار وأحجام التداول.

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وقالت البورصة في بيان صحفي إن الدليل التعريفي يتضمن مفهوم إدارة علاقات المستثمرين وأهمية وجود مثل هذه الدائرة أو الوحدة في الشركة وأبرز المهام التي تقوم بها ومزايا وجودها داخل الشركة، إضافة إلى التطرق الى المبادئ الأساسية التي تقوم عليها علاقات المستثمرين الفعالة، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على "الدليل التعريفي بإدارة علاقات المستثمرين" على الموقع الالكتروني للبورصة www.exchange.jo ضمن زاوية المركز الإعلامي/المكتبة والمنشورات.



ومن الجدير بالذكر بأن البورصة قد ألزمت الشركات المدرجة التي تشملها عينة الرقم القياسي ASE20 بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين خلال عام 2023 وفقاً للقواعد التي قامت البورصة بإصدارها سابقاً.



