الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الشمال غداً - أسماء

نصف مليون دينار قروض حسنة للممرضين من نقابتهم

5 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات المضادة جنوبي دونيتسك

صور - كلب ضال يعقر طفلا في عين الباشا وعائلته تناشد

قرار بتأجيل اقساط صندوق الإدخار ومطالبات التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية

وفاة حدث تعرّض للطعن من قبل آخر في الزرقاء

تخفيضات على أسعار حجز صالات الأفراح بنسبة 50%

"الأردنية السعودية" للنقل البري توصي باستكمال الربط التقني الجمركي

الإثنين، 12-06-2023 03:25 م

بورصة عمّان تُطلق الدليل التعريفي بإدارة علاقات المستثمرين

62023395957404315572


الوكيل الإخباري - أصدرت بورصة عمان الدليل التعريفي حول إدارة علاقات المستثمرين بهدف نشر الوعي لدى الشركات المدرجة في البورصة بمفهوم إدارة علاقات المستثمرين والفوائد التي تعود عليها وعلى كافة الأطراف ذات العلاقة، من خلال إنشاء مثل هذه الدائرة أو الوحدة في الشركة نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه علاقات المستثمرين في فتح قنوات تواصل فعّالة مع ذوي العلاقة من محللين ماليين ومستثمرين وممثلي الاعلام ومساهمين وغيرهم، ونقل المعلومات المتعلقة بالسوق إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الشركة، الأمر الذي يؤدي إلى توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين وتعزيز جاذبية وتنافسية هذه الشركات، والحد من الشائعات السلبية التي تؤدي إلى إحداث خلل وإرباك في السوق وتقلبات في أسعار وأحجام التداول.

اضافة اعلان


وقالت البورصة في بيان صحفي إن الدليل التعريفي يتضمن مفهوم إدارة علاقات المستثمرين وأهمية وجود مثل هذه الدائرة أو الوحدة في الشركة وأبرز المهام التي تقوم بها ومزايا وجودها داخل الشركة، إضافة إلى التطرق الى المبادئ الأساسية التي تقوم عليها علاقات المستثمرين الفعالة، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على "الدليل التعريفي بإدارة علاقات المستثمرين" على الموقع الالكتروني للبورصة www.exchange.jo ضمن زاوية المركز الإعلامي/المكتبة والمنشورات.


ومن الجدير بالذكر بأن البورصة قد ألزمت الشركات المدرجة التي تشملها عينة الرقم القياسي ASE20 بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين خلال عام 2023 وفقاً للقواعد التي قامت البورصة بإصدارها سابقاً.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64871f95440aa

الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

1397031719114140714352884

حملة رش لأشجار الرمان في الأزرق

63822184143131084743

‏ نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة

6382218331697430439

توقيع اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة وإدارة مهرجان جرش

1686569965741

الخصاونة: يوجد في الأردن فرص حقيقية وواعدة للاستثمار بقطاعات التعدين

1686575760696

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الشمال غداً - أسماء

أخبار متعلقة
52023184145234102075

أزمات مرورية خانقة في عمان

420232791532342331757

دهس طفل 9 أعوام في عمّان

5202323135612379698100

المئات من طائرات "الدرون" تضيء سماء عمّان - فيديو

7645c138-577b-4cd4-8da3-2a8b496d97bf

6.3 % تراجع النقد المتداول في الأردن حتى نهاية آذار الماضي

520231612920278955361

اصابتان بحادث تصادم على طريق المأمونية

MVC-023F

قصر زهران يشهد حفل زفاف ملكي جديد