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السبت، 12-08-2023 08:07 م

اختتام البرنامج الوطني بصمة بتربية لواء قصبة المفرق

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الوكيل الاخباري - اختتمت في مدرستي أبو عبيدة عامر بن الجراح الثانوية للبنين والأميرة عالية بنت الحسين الثانوية للبنات في مديرية تربية وتعليم قصبة المفرق اليوم السبت البرنامج الوطني " بصمة "

وقال مدير الشؤون الفنية والتعليمية في المديرية راكان الشرعة إن البرنامج حقق أهدافه في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني واستثمار الطاقات الكامنة لدى الطلبة والطالبات وزيادة الوعي بأهمية التطوع والمشاركة المجتمعية.

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