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الأربعاء، 24-05-2023 08:54 م

اختتام المؤتمر الدولي الأول للغة الانجليزية بجامعة الزرقاء

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الأربعاء في جامعة الزرقاء أعمال المؤتمر الدولي الأول للغة الانجليزية، والذي نظمته كلية الآداب بعنوان" الاتجاهات متعددة التخصصات في اللغويات والأدب والترجمة ".

وناقش المشاركون في المؤتمر ، الذي استمر يومين، 50 بحثًا خلال 10 جلسات علمية بمشاركة أكثر من 90 باحثًا يمثلون 10 دول عربية وأجنبية.

ودعا المشاركون إلى ضرورة الانعقاد السنوي للإفادة من المؤتمر، وتوسيع المشاركة من الباحثين الدوليين، وإنشاء مجلة محكمة ومفهرسة في قواعد بيانات عالمية تنشر فيها أبحاث المؤتمر في الأدب واللغويات والترجمة، وتشجيع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجها ونشرها في مجلات مفهرسة في قواعد بيانات عالمية، وتنظيم الندوات المتخصصة والعامة وورشات العمل.

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