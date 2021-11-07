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الأحد، 07-11-2021 12:19 م

اختتام المخيم الشبابي لمشاركي جائزة الحسن للشباب بالمستوى البرونزي

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الوكيل الاخباري- اختتم 17 شابا وشابة من مدرسة الجاليات الدولية في عمان، مشاركتهم في فعاليات المخيم الشبابي لجائزة الحسن للشباب في المستوى البرونزي، والذي اقيم في وادي رم، بتنظيم من مكتب الجائزة وبإشراف الضباط العسكريين والمشرفين المدنيين من مكتب الجائزة ومدرسة الجاليات الدولية.

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وبحسب بيان الجائزة، اليوم الأحد، جرى تطبيق جميع إجراءات السلامة العامة والتعليمات الصحية اللازمة بإشراف الخدمات الطبية الملكية للحفاظ على سلامة المشاركين في المخيم. واشتملت فعاليات البرنامج، على تدريب المشاركين على الاسعافات الأولية ومحاضرة توعوية حول خطورة المخدرات والتدريب على مهارات قراءة الخريطة واستعمال البوصلة.


واشار البيان الى انه جرى تنفيذ مسير طويل في السيق واجتياز محطات تدريبية مختلفة لاكتساب مهارات التفكير الايجابي واكتساب معلومات وطنية من تاريخ الوطن، وتحضير الطعام والطهي الخلوي في الصحراء للاعتماد على النفس والتعايش مع البيئة.


وأوضح أن جميع المشاركين في فعاليات المخيم اجتازوا متطلبات النشاط الخارجي للمخيم الذي استمر 3 أيام.


وثمنت مديرة جائزة الحسن للشباب سمر كلداني، من جهتها، جهود المشاركين وهيئة التدريب والاشراف والادارة على ما بذلوه وكل من ساهم في إنجاح هذا المخيم الشبابي من مديرية الأمن العام والشرطة السياحية والقيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومدرسة الجاليات الدولية في عمان.

 

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