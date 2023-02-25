اختتام المشاركة الأردنية بمعرض الخليج الغذائي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري أهمية المشاركة الأردنية بالمعارض الخارجية لترويج الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها.

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وقال الخضري، في بيان اليوم السبت، عقب اختتام 31 شركة صناعية غذائية مشاركتها في معرض الخليج الغذائي (جلفود 2023) إن المعارض الخارجية تعتبر من اهم وسائل تسويق وترويج المنتجات الأردنية وزيادة الصادرات الوطنية.



َووصف الخضري المشاركة الأردنية بمعرض الخليج الغذائي من خلال جناح نظمته الجمعية، بالناجحة والمثمرة وفتحت المجال لدخول المنتجات الأردنية إلى العديد من الأسواق العالمية.



وأكد الخضري أن العديد من الشركات الأردنية استطاعت الوصول إلى تفاهمات وإبرام عقود لتوريد منتجاتها إلى أسواق عدة منها أميركا وكندا والصين وروسيا وأستراليا بالإضافة إلى دول أوروبية وعربية.



ولفت إلى أن المشاركة بالمعرض ساهمت في تمكين الشركات الأردنية من خلال الاطلاع على آخر التطورات العالمية في مجال التصنيع الغذائي، مؤكدا أن المعرض يعد بمثابة أكبر حدث على مستوى العالم في مجال توريد الأطعمة حيث شارك فيه أكثر من 5 آلاف شركة من 120 دولة بالعالم.



يشار إلى أن المشاركة الأردنية بالمعرض كانت بجناح مساحته 722 مترا مربعا، تواجد فيه شركات صناعية غذائية أردنية متخصصة بمنتجات الحليب والألبان والبهارات والقهوة والمشروبات واللحوم والدواجن والآيس كريم والشوكولاتة والحلويات.



وشدد الخضري على ضرورة إيلاء المشاركة الأردنية الدعم والاهتمام من أجل زيادة الصادرات الوطنية التي تعتبر اهم الوسائل لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين من خلال زيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.



وأكد الخضري استعداد الجمعية للتعاون مع الجهات المعنية وتسخير خبراتها في سبيل دعم وتمكين الشركات الأردنية في زيادة صادراتها.



وبين أن الجمعية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم مشاركة أردنية في العديد من المعارض الدولية المهمة والمتخصصة بخاصة التي ستقام في كندا وأميركا والسعودية والإمارات.



وقال مدير عام الجمعية حليم ابو رحمة إن الجناح الأردني شهد إقبالا غير مسبوق من قبل التجار ورواد المعرض من مختلف دول العالم للاطلاع والتعرف على الصناعات الأردنية والجودة العالية التي تتمتع بها.



وأكد أبو رحمة أن المعارض الخارجية تعد من انجع الوسائل للترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق تصديرية جديدة.



وبين أن الصناعة الوطنية تمتلك فرصا واسعة لدخول أسواق جديدة في ظل جودتها العالية والتطورات الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الجمعية مستمرة في تقديم الخدمات للصناعيين من مختلف القطاعات لإيجاد أسواق تصديرية لمنتجاتهم.

