اختتام بازار "يدوي" الخامس للمنتوجات الغذائية والحرفية في عجلون

الوكيل الاخباري - اختتمت في موقع تلفريك عجلون، اليوم الأحد، فعاليات بازار "يدوي" الخامس، للمنتوجات الغذائية والحرفية في إقليم الشمال، الذي نظمه برنامج إرادة، بالتعاون مع إدارة المناطق التنموية.



وقال مدير عام إرادة المهندس سامي عليمي، إن البازار الذي شارك به 30 مشروعا إنتاجيا من مشاريع برنامج إرادة، التي استفادت من خدمات البرنامج لعرض منتجاتها وبيعها مباشرة للمواطنين، وكذلك للتعريف بمنصة "يدوي" الإلكترونية التسويقية التابعة للبرنامج.

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