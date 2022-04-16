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السبت، 16-04-2022 12:37 م

اختتام بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم في جرش

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الوكيل الإخباري - اختتمت مساء أمس الجمعة، بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم للفرق الشعبية الخماسية "رمضانيات"، برعاية وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.

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وحضر البطولة التي نظمتها مديرية شباب جرش، رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم وأعضاء المجلس ومدير شباب جرش يحيى المومني.


وقالت بني مصطفى، إن هذه البطولة تأتي بعد عامين من الانقطاع في الأيام الرمضانية الفضيلة بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدة ان مثل هذه البطولات ترسخ الروح التنافسية والرياضية بين الشباب.

 

وأضافت ان البطولة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن في أفضل صورة، والمساهمة في تطوير الثقافة الرياضية والاجتماعية لدى الشباب.

 

من جهته، أكد المومني، ان البطولة نظمت من قبل وزارة الشباب وشارك فيها 20 فريقا في جرش بواقع 200 لاعب على مستوى المحافظة.


يذكر انه في ختام البطولة، اقيمت مباراة واحدة بين فريقي النماريد والشباب، وانتهت بفوز الشباب 2 -0، وقامت بني مصطفى بتتويج الفريق الفائز وتوزيع الميداليات على الفريقين.

 




 

 


 

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