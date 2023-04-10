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الإثنين، 10-04-2023 11:47 م

اختتام بطولة الشطرنج الرمضانية في "شابات الصوانية"

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الوكيل الاخباري - اختتمت في مركز شابات الصوانية بالسلط، اليوم الاثنين، منافسات بطولة الشطرنج الرمضانية وذلك ضمن حملة رمضانيات 2023، بمشاركة شبابية واسعة.

وقالت رئيسة المركز، محاسن أبو تايه، إن البطولة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن ولقيادته الهاشمية وتعزيز مفهوم الروح الرياضية و خلق روح التنافس الإيجابي بين الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف وتطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب ونشرها واستثمار أوقات الفراغ.

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