اختتام دورة في العقبة حول صناعة المحتوى الرقمي لذوي الإعاقات البصرية

الوكيل الاخباري - اختتمت في العقبة، اليوم الأحد، دورة صناعة المحتوى الرقمي لذوي الإعاقات البصرية، والتي نظمت بدعم ورعاية شركة واحة أيلة للتطوير، بالتعاون مع أكاديمية المجد للتدريب المهني.



وأكد المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير، سهل دودين، خلال الدورة، أهميتها والدورات المماثلة في تمكين ذوي الإعاقة وعلى رأسهم ذوي الإعاقات البصرية، مشيراً إلى أن أهداف الدورة تنسجم واستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة أيلة الهادفة إلى تمكين الفئات الأقل حظاً في المجتمع والعمل على دعمهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمساعدتهم في تحقيق الاستقلال المعنوي والمادي وتحويلهم من أشخاص مُعالين إلى أشخاص منتجين قادرين على العمل، والعطاء، ومساعدة أنفسهم وأسرهم.

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