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الخميس، 23-05-2024 05:21 م

اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك "الأسد المتأهب 2024"

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الخميس فعاليات التمرين العسكري المشترك "الأسد المتأهب 2024"، بتمرين تعبوي نفذه لواء الأميرة عالية الآلي/ 48 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية وبمشاركة دول صديقة وشقيقة في أحد ميادين التدريب المخصصة، قصر طوبا بحضور المساعد للعمليات والتدريب وقائد قيادة الواجب المشترك ورؤساء الوفود المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وعددٍ من الملحقين العسكريين.

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وتحدث قائد قيادة الواجب المشتركة/ قائد المنطقة العسكرية الشمالية " إن تمرين الأسد المتأهب في نسخته الحادية عشرة شهد لهذا العام مشاركة 33 دولة شقيقة وصديقة والتي تعد المشاركة الأوسع منذ انطلاق تمرين الأسد المتأهب 2011، ما يشكل فرصة استثنائية وبيئة عملياتية خصبة للتدرب على التعامل مع التهديدات المحتملة الحالية والمستقبلية في البيئة الإقليمية التي تشهد تنامي للجماعات الإرهابية. 

 

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