اختتام فعاليات المخيم الشبابي لمشاركي جائزة الحسن للشباب للمستوى الفضي

الوكيل الإخباري - اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب، المخيم الفضي لمشاركي معسكر شباب قرى الأطفال "SOS" الأردنية في مخيم غصن الزيتون / جرش، والذي استمر لمدة 5 أيام.

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ووفقا لبيان الجائزة اليوم السبت، اشتمل حفل الختام، الذي رعاه وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، على تخريج المشاركين في معسكر شباب قرى الأطفال الأردنية، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ومدير الجائزة ايمن رياض المفلح والمديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال رنا الزعبي ومدير عام مبرة ام الحسين الدكتورة زينا الكركي.



كما اشتمل على إيجاز حول المخيم قدمه قائد المخيم ومدير رعاية الشباب في قرى الأطفال، إضافة الى كلمة للمشاركين تحدثوا فيها عن تجربتهم في المخيم التي كان لها الدور الأكبر في بناء مهارات جديدة وتعزيز الثقة بالنفس.



وشملت فعاليات المخيم التي شارك فيها 42 شابا وشابة من قرية عمان واربد والعقبة ومبرة أم الحسين إضافة الى مشاركين من المجتمع المحلي على محاضرات توعوية حول: الإسعافات الأولية من الدفاع المدني، إضافة الى التعرف على مفهوم الحيوانات المهددة بالانقراض والتوعية بخصوص التلوث البيئي من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والتدريب على مهارات قراءة الخارطة واستعمال البوصلة وحركات المشاة.



كما تم تنفيذ مسير طويل ومهارات التعايش والتخفي والتمويه، وتنفيذ فعالية الإنزال الجبلي بالإضافة، الى جلسات حوارية مع عدد من المسؤولين والإعلاميين، ودورات صناعة طائرات ورقية والطباعة على القمصان وتحويلها لمنتجات إبداعية وانشطة حركية تعليمية بالتعاون مع مبادرة "ترابط" وهي إحدى مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لخدمة المجتمع وتنمية المهارات اليدوية للأفراد.