اختتام فعاليات مهرجان بيت سمر الثاني بلواء بني كنانة

الوكيل الاخباري- اختتمت في بلدة سمر بلواء بني كنانة بإربد، مساء اليوم الأحد، فعاليات مهرجان بيت سمر الثاني للثقافة والفنون، والتي جاءت ضمن الاحتفالات بني كنانة لواء للثقافة الأردنية 2023.

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واشتملت الفعاليات الختامية على عرض فيلم وثائقي بعنوان: "فتى الوادي الدكتور أحمد الملاعبة: من المحلية إلى العالمية"، وقراءات شعرية للشعراء أحمد الخطيب، الدكتور حربي المصري، الدكتور خالد الختاتنة الدكتور مهند ساري، فيما تخلل القراءات الشعرية عزف منفرد على العود أبدع فيها الفنان غسان عباسي.



وقرأ الشاعر أحمد الخطيب، الذي احتفل مؤخرًا بإصدار مجموعته الشعرية الكاملة في 6 مجلدات، عددًا من قصائد التفعيلة التي حضرت فيها البلاد والمرأة، وتدفق منها الإحساس في بنائية عالية وعذبة.



وقرأ الشاعر حربي المصري قصائد اتكأت على الموروث وبنت عليه، حيث قدم في أحدى قصائده رؤيته لجساس مسقطا أسطورته على اللحظة الحالية.

فيما قرأ الشاعر الختاتنة مجموعة من قصائده العمودية التي ألهبت مشاعر الحاضرين ودغدغت في مضامينها عواطفهم لقربها منهم، ومنها قصيدة أهداها لإربد وللشاعر أحمد كناني رئيس المهرجان.