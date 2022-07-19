اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في إربد

الوكيل الإخباري- اختتمت في مديرية شباب محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي، والذي عقد ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 بعنوان "عطاء وانتماء".

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واشتملت فعاليات المعسكرات التي أقيمت في مركز شباب دير أبي سعيد وشابات كفر الماء ومركز شابات جديتا، على تدريبات مكثفة على مهارات ذاتية ومعرفية وإدراكية مختلفة، إضافة إلى مسابقات ثقافية منوعة تلاها توزيع الجوائز على المشاركين الفائزين.



يشار إلى أن أهمية مشاركة الشباب وانخراطهم في معسكرات الحسين للعام الحالي، تأتي بهدف صقل شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم ومعارفهم وتطويرها، وذلك عن طريق تدريبهم بأساليب متنوعة تتناسب مع مواهبهم وتسمح لهم بإطلاق العنان لإبداعاتهم ومواهبهم الكامنة.