سيدة تتغلب على ثقافة العيب بمشروع لصناعة الشمع وتشكيله في الكرك

الوكيل الاخباري - استطاعت سمية الغزاوي في محافظة الكرك أن تتغلب على ثقافة العيب بانشاء مشروعها الخاص في صناعة الشمع وتشكيلة لتوفير مصدر دخل تعيل به أسرتها ويساعدها على تجاوز صعوبات الحياة.

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الغزاوي لديها اهتمامات بالفنون والأعمال اليدوية عملت كثيرا لأجل مشروع خاص يُساعدها على تنمية مواهبها وتوفير فرصة عمل لها.



تقول الغزاوي إن اسعد لحظات حياتي هي لحظة إنتاج قطعة من الشمع تشبه لوحة فنية تحكي الكثير من صور الجمال والإتقان.



وتضيف انطلقت في عملي للمشروع من حبي للشمع وصناعته وتطويعه فنيا ضمن الكثير من الخطوات الإتقانية؛ فارسمه لنفسي بمتعة وشغف نفسيا وروحيا تتفاعل معه حواسي وجوارحي حتى اقدم لوحات للجمهور لكسب رضاهم وتحفيزهم على شرائها لتزيين منازلهم ومكاتبهم .



من جانبها، قالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة إن المديرية تحرص على توفير مساحات وفضاءات في مركز الحسن الثقافي امام القصص الإبداعية في مختلف مجالات الفنون لتنمية المواهب وتطويرها وتسويق الإنتاجات الفنية للمجتمع المحلي.



وأضافت الشمايلة أن دور المديرية لا يقتصر على توفير قاعات العرض بل تشمل إقامة دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الشباب والشابات وتمكينهم فنيا واقتصاديا.