اختيار المصالحة رئيسا لجمعية المستشفيات الخاصة

الوكيل الاخباري - اختارت الهيئة العامة لجمعية المستشفيات الخاصة اليوم السبت، مدير عام مستشفى الإسراء الدكتور نائل المصالحة رئيسا لها.



كما اختارت الهيئة خلال اجتماعها العام العادي مدير مستشفى الاستقلال أحمد الأحمد نائبا للرئيس، ومساعد مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور رياض الشرقاوي أمينا للسر، ومدير عام مستشفى ماركا التخصصي الدكتور باسل المشهراوي أمينا للصندوق.



وأقرت الهيئة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية السابق، الدكتور فوزي الحموري، التقرير الإداري والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية للجمعية.

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