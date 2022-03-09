ادراج جامعة آل البيت في الاطار الاردني الوطني للمؤهلات

الوكيل الاخباري - قالت جامعة آل البيت إن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وافق خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور ظافر الصرايرة على إدراج الجامعة في الإطار الأردني الوطني للمؤهلات .



وقالت الجامعة في ببان اليوم، إن من فوائد الإطار الوطني للمؤهلات الذي تم ادراج جامعة آل البيت فيه أنه يعمل كخارطة طريق للمؤسسات التعليمية بوضع المعايير ومخرجات التعلم وتصميم برامجها وتقييمها.

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