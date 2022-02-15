قبيلات : الطلبة المصابين بامراض سيبقى تعليمهم عن بعد

الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، نجوى قبيلات، الثلاثاء، ان السناريوهات الواردة لاشكال التعليم بالفصل الثاني هي ذاتها التي اتبعتها الوزارة بالفصل الدراسي الاول .



واضافت قبيلات خلال استضافتها عبر برنامج صوت المملكة ، ان الطلبة الذين يعانون من امراض صدرية مزمنة سيبقى تعليمهم عن بعد شريطة تقديم تقرير طبي .



واشارت قبيلات الى ان لجنة الاوبئة اوصت بتخفيض مدة عزل المصابين بفيروس كورونا من الطلبة والمعلمين .

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