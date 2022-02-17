التربية : إدراج الإجراءات الحكومية الجديدة في دليل العودة للمدارس

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إن الإجراءات الجديدة الخاصة بالمدارس للتعامل مع جائحة كورونا والتي أعلنت عنها الحكومة سيتم إدراجها في دليل العودة إلى المدارس للفصل الدراسي الثاني .



وأضاف المساعفة لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، سيتم تعميم هذه الإجراءات على مديريات التربية والتعليم لغايات العمل وتطبيقها على أرض الواقع.



وبين أن الوزارة تنظر إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات التخفيفية وانعكاسها على الواقع التربوي، أنها تدعم توجهات وخطط الوزارة في استمرارية التعليم الوجاهي للطلبة باعتباره الخيار الاستراتيجي للوزارة، وأن المكان الطبيعي لتلقي الطلبة تعلمهم هو المدرسة.



وأكد المساعفة أن الوزارة ملتزمة بتطبيق البروتوكول الصحي في الميدان التربوي بكافة تفاصيله من أجل توفير بيئة صحية آمنة.

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