ارادات ملكية بالسفراء البطاينة وأبو الفول وأبو دية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية المانيا الاتحادية يوسف رضوان البطاينة، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية بولندا.



كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جهورية النمسا، هيثم صالح أبو الفول، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سلوفينا.



كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية إيطاليا قيس عقلة برهم أبو دية ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سان مارينو.

اضافة اعلان