الإثنين 02-01-2023
الوكيل الاخباري

المواصفات تباشر الإشراف على تعديل سعر الكاز

ارادات ملكية بالسفراء البطاينة وأبو الفول وأبو دية

إصابة تاجر مخدرات باشتباك مع قوة أمنية وضبط آخر

صدور إرادات ملكية بالفايز والبخيت والرفاعي والسعايدة

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

الملك عبد الله الأول مؤسس الثقافة الوطنية ندوة بجامعة اليرموك

تعرف على درجة الحرارة الصغرى بعمّان اليوم !

تأخير الدوام في جميع مناطق معان بسبب الظروف الجوية

محافظ إربد يؤكد أهمية إدامة الجاهزية تحسباً من أضرار السيول بالأغوار الشمالية

تنفيذا للتوجيهات الملكية تخفيض سعر لتر الكاز

الإثنين، 02-01-2023 09:20 م

ارادات ملكية بالسفراء البطاينة وأبو الفول وأبو دية

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية المانيا الاتحادية يوسف رضوان البطاينة، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية بولندا.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جهورية النمسا، هيثم صالح أبو الفول، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سلوفينا.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية إيطاليا قيس عقلة برهم أبو دية ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سان مارينو.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المحروقات

المواصفات تباشر الإشراف على تعديل سعر الكاز

الأمن العام

إصابة تاجر مخدرات باشتباك مع قوة أمنية وضبط آخر

ارادة

صدور إرادات ملكية بالفايز والبخيت والرفاعي والسعايدة

مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

fff

الملك عبد الله الأول مؤسس الثقافة الوطنية ندوة بجامعة اليرموك

120231114849828584751

تأخير الدوام في جميع مناطق معان بسبب الظروف الجوية

أخبار متعلقة
0L5A1485 - Copy

الحكومة تنعى شهداء الأمن العام.. وتؤكد: لن نتهاون في إنفاذ القانون

بشر-الخصاونة

الخصاونة يوعز بعدم استيفاء بدل رسوم أرضيات إضافية على تخزين البضائع والحاويات بالعقبة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تستثني الفوسفات من قرار تحديد المعادن الاستراتيجيَّة

الخصاونة ٢

الخصاونة : الحكومة تسعى دوما لاتخاذ إجراءات تخفيفية

مبنى رئاسة الوزراء

مجلس الوزراء يشيد بجهود الأجهزة الأمنية

eee

مجلس الوزراء يقرر ترفيع الشهيد الدلابيح إلى رتبة عميد