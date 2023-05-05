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الجمعة، 05-05-2023 09:19 م

اربد: حفل توقيع رواية "أولاد عشائر" للكاتب العمري

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الوكيل الاخباري - نظمت دارة المثقفين لمغناة إربد مساء اليوم، حفلاً لتوقيع رواية بعنوان "أولاد عشائر"، للكاتب الدكتور محمد حسن العمري.

وأشتمل حفل التوقيع الذي أدارته وتحدثت فيه عن السيرة الذاتية للكاتب وأعماله الأدبية الدكتورة إيمان صالح العمري، على تقديم قراءات نقدية ومداخلات من المختصين حول رواية العمري، حيث قدم الروائي مجدي عميش قراءة نقدية حول الرواية عند محمد العمري، والتطور الذي طرأ على الدولة الأردنية والعشائرية خلال السنوات الماضية.

كما قدمت القاصة رولا العمري قراءة نقدية في الرواية، أشارت فيها إلى حيادية الكاتب ومشاركته للقارىء في الأحداث والتفاصيل الروائية، وكأن القارئ جزء من هذه الرواية.

وقدم رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني قراءة نقدية، أشار من خلالها إلى جراءة الكاتب واستخدامه لغة أدبية دقيقة وعالية.

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