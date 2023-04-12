حوارية في إربد حول تعزيز المشاركة الاقتصادية والقيادية للمرأة

الوكيل الإخباري- نظم مشروع "مكانتي" للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول "أولويات العمل لتعزيز المشاركة الاقتصادية والقيادية للمرأة الأردنية"، والعمل على مأسسة شبكة مكانتي في إربد.

اضافة اعلان



وتحدث قائد محور المجتمع المحلي في برنامج مكانتي آلاء زيدان، عن المشروع الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والهادف إلى تعزيز ودعم مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، وتوسيع وزيادة فرص العمل والتشغيل للمرأة لخدمة الاقتصاد بشكل عام.



وقالت زيدان إن المشروع يعمل على زيادة تشغيل المرأة الأردنية في وظائف القطاع الخاص، وتحسين وصولها إلى المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وجود معايير اجتماعية داعمة لعمل المرأة.