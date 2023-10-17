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الثلاثاء، 17-10-2023 03:13 م

اربد : حوارية توعوية عن سرطان الثدي

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الوكيل الاخباري - عقدت في جمعية أهالي آل المقرئ في اربد، اليوم الثلاثاء ، جلسة حوارية توعوية عن مرض سرطان الثدي ،وذلك ضمن فعاليات البرنامج الأردني لسرطان الثدي وبالتعاون مع منظمة الانترل سوس الايطالية.

و تحدثت ضابطة ارتباط البرنامج في اربد غادة بكار عن مرض سرطان الثدي وأنواعه وأعراضه، مبينة أن الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى يعد من أهم إستراتيجيات الوقاية من المرض وبالتالي زيادة معدل الشفاء منه.

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