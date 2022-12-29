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الخميس، 29-12-2022 08:03 ص

ارتفاع أسعار البطاطا في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3226.411 طن، توزعت على 2040.307 طن خضار،915.564 طن فواكه، و 270.539 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 296.742 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 40 إلى 53 قرش، بطاطا من 35 إلى 45 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 10 إلى 30 قرش، الليمون من 35 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 30 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :



 




 

 


 

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