السبت 31-12-2022
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السبت، 31-12-2022 08:22 ص

ارتفاع أسعار الخيار والليمون محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 5659.802 طن، توزعت على 3097.704 طن خضار،222.279 طن فواكه، و 341.820 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 415.820 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 35 إلى 45 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 40 إلى 80 ، زهرة من 10 إلى 30 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :



 




 

 


 

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