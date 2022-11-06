ارتفاع إجمالي إيرادات مؤسسة الأيتام إلى 10.6 مليون دينار

الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي إيرادات مؤسسة تنمية أموال الأيتام إلى 10 ملايين و 636950 دينارا في نهاية الربع الثالث لعام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 9 ملايين و 489694 دينارا، وبصافي ربح مقداره 7 ملايين و62178 دينارا، مقارنة مع 6 ملايين و 406386 دينارا في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة 10%.

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وقال قاضي القضاة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الشيخ عبد الحافظ الربطة في بيان صحفي، إن مؤسسة تنمية أموال الأيتام ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومنذ نهاية العام الماضي اتبعت نهجاً جديداً في إدارة أموال الأيتام من خلال التركيز على استثمارات المؤسسة الذي نتج عنه زيادة في حجم الاستثمارات بنسبة 7.7 % ، لتصل إلى 246 مليونا و229197 دينارا، مقابل 228 مليونا و658364 دينارا في نهاية العام الماضي 2021.



وأشار إلى أن موجودات المؤسسة ارتفعت بنسبة 4,5 % في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 253 مليونا و359578 دينارا، مقارنة مع 242 مليونا و868425 دينارا في نهاية العام الماضي، موضحا أن النتائج المتحققة ما هي إلا دليل على قوة وصلابة المركز المالي للمؤسسة، الذي أسهم ببناء قاعدة رأسمالية قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات والاستمرار في تحقيق أهدافها.



وبين أن النهج الجديد الذي تم اتباعه تمثل بإطلاق برامج تمويلية منافسة تلبي احتياجات عملاء المؤسسة مع الإبقاء على النسب التفضيلية كما هي دون زيادة، إضافة الى تقديم برامج تمويلية لمرتبات الأمن العام وبنسبة ربح تفضيلية تقديراً للجهود التي يقومون بها في المحافظة على أمن الوطن واستقراره وبما يلبي احتياجاتهم ويسهم بتحقيق أهداف المؤسسة.