الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

162 مليون دولار مدفوعات البنك الدولي لدعم إصلاح التعليم بالأردن إلى الآن

وفيات الخميس 21-10-2021

ارتفاع أسعار النفط عالميا

أسعار الذهب الخميس 21/ 10/ 2021

بيان هام من الصحة العالمية بشأن الانفلونزا الموسمية

المياه: 11 حوضاً مستنزفاً في الأردن

الحكومة: المواطن ليس بحاجة سند لدخول المنشآت

تعطل صهريج على مخرج نفق الشعب

التربية لـ برنامج الوكيل : سند أخضر لن يطبق على طلبة المدارس

طرابلس تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا حول دعم استقرار ليبيا

الخميس، 21-10-2021 09:14 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

image (1)


الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن بلغت 16 ألفا و145 حالة حتى صباح الخميس.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و903 اشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الاربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 846 ألفاً و33 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 818 ألفا و985 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 242 مليوناً و834 ألفاً و42 حالة، شفي منها 220 مليوناً و115 ألفاً و814 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و938 ألفا و229 حالة حول العالم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202028101027650100247

162 مليون دولار مدفوعات البنك الدولي لدعم إصلاح التعليم بالأردن إلى الآن

6171120c560c9

بيان هام من الصحة العالمية بشأن الانفلونزا الموسمية

A Disi water pumping station - (Archives)

المياه: 11 حوضاً مستنزفاً في الأردن

9202126135321559124477

الحكومة: المواطن ليس بحاجة سند لدخول المنشآت

main_image61706be8b087b

سير شرق عمان تستقبل المراجعين في المبنى الجديد

246418852_4261541550610327_5541915957435751859_n

تعطل صهريج على مخرج نفق الشعب

أخبار متعلقة
Untitled-1-570

14 ألفا و872 اصابة كورونا نشطة في الاردن

ارتفاع-عدد-اصابات-كورونا-في-الاردن-الى-51_1-780x470-1

12 ألفا و248 إصابة كورونا نشطة في الأردن

وزارة الصحة

إعطاء أكثر من 18 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة في الأردن

9202121184154301793517

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

مستشفى1

لجنة الأوبئة: طفرات وسلالات كورونا لا تزال تتكاثر

وزارة الصحة

إعطاء 23 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن