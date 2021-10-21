ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن بلغت 16 ألفا و145 حالة حتى صباح الخميس.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و903 اشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الاربعاء.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 846 ألفاً و33 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 818 ألفا و985 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 242 مليوناً و834 ألفاً و42 حالة، شفي منها 220 مليوناً و115 ألفاً و814 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و938 ألفا و229 حالة حول العالم.

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