14 ألفا و872 اصابة كورونا نشطة في الاردن

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 14 ألفا و872 حالة حتى صباح الأحد.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و865 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة أمس السبت.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 840 ألفاً و117 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 814 ألفا و380 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 241 مليوناً و189 ألفاً و120 حالة، شفي منها 218 مليوناً و442 ألفاً و339 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و910 آلاف و372 شخصاً حول العالم.

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