الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع الاصوات المطالبة بالغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

الامن العام : القبض على لص اسطوانات الغاز

الخارجية تدين الفعل الإرهابي في الباكستان

وزير الصحة يكشف عدد المتقدمين لاخذ لقاح كورونا بالاردن

عبيدات: القانون يجيز جعل مطعوم كورونا اجبارياً

لبنان: 10 وفيات و 2870 إصابة جديدة بكورونا

تركيا: 193 وفاة و 9877 إصابة جديدة بكورونا

أوكرانيا: 123 وفاة و 4576 إصابة جديدة بكورونا

33 وفاة بكورونا في المغرب و 3 بالجزائر

الكويت: 269 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين، 04-01-2021 01:19 ص

ارتفاع الاصوات المطالبة بالغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

44ff8aca-2be1-48ef-bd4e-53cbcba87cdc


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - طالب مواطنون الحكومة باعادة النظر في قرار استمرار الحظر الشامل يوم الجمعة مشيرين الى ان التوقعات قبيل دخول العام الجديد كانت باعلان الحكومة انهاء الحظر الشامل يوم الجمعة ولكن جاء القرار باستمرار الحظر .

اضافة اعلان
 

وشدد مواطنون على ان الوضع الاقتصادي للعديد بات في خطر خاصة للعاملين في القطاعات الغير مسموح لها بالعمل او بالقطاعات الاكثر تضررا بجائحة كورونا .

 

وقال مواطنون انهم يترقبون ان تقوم الحكومة باعادة دراسة قرار الحظر الشامل يوم الجمعة مطالبين بالغاء هذا الحظر . 

 

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال القاء البيان الوزاري أمام مجلس النواب امس ان وعي المواطنين، وحسّهم المسؤول، والتزامهم بإجراءات السلامة والوقاية، ساعد في السيطرة على الوباء .

وأكد أن الحكومة عازمة على مراجعة القرارات التي تتعلق بالحظر الشامل يوم  الجمعة وزيادة ساعات التجول للمواطنين، وفقا للحالة الوبائية التي تشهدها المملكة.

 

وكانت الحكومة قد اعلن سابقا حزمة من القرارات مع بداية العام الجديد كان من ابرزها الابقاء على الحظر الشامل يوم الجمعة . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120213191915992041410

الامن العام : القبض على لص اسطوانات الغاز

وزارة الخارجية الأردنية- %28أرشيفية%29

الخارجية تدين الفعل الإرهابي في الباكستان

1220203117586198721711

وزير الصحة يكشف عدد المتقدمين لاخذ لقاح كورونا بالاردن

12202031204334744549137

عبيدات: القانون يجيز جعل مطعوم كورونا اجبارياً

120212222126783489439

الضمان الاجتماعي تدعو المواطنين للاستفادة من هذه الخصومات

ffff

مواطن ينهار من البكاء على الهواء في اتصال على برنامج هيثم الوكيل - فيديو

أخبار متعلقة
2a166c8d-e44c-4f89-aa44-cf9d1709cb77

الحكومة: مراجعة شاملة لحظر الجمعة وساعات التجول

2c9d9522-ce83-4a93-8ed0-a4c8134a86a1

تفاصيل انهاء الحظر الشامل يوم الجمعة بداية العام القادم

1220207161318448531036

قراران حكوميان بشأن الرواتب وحظر الجمعة الشامل

11202030211338663817132

قرار مرتقب بشأن الحظر الشامل يوم الجمعة

32020121363154568573

رئيس الوزراء يكشف إجراءات رفع الحظر المرتقبة

EkTe9jiWsAIFg10

مصادر: قرار مرتقب بتقليص ساعات الحظر الجزئي