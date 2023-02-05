الأحد 05-02-2023
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الأحد، 05-02-2023 01:07 م

ارتفاع تخزين السدود إلى 89.5 مليون متر3 مياه

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن حجم الأمطار الساقطة من بداية الموسم ارتفع إلى 56.1% من المعدل السنوي العام البالغ 8.1 مليار م3 سنويا مشكلا ما نسبته 70% من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي.

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وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية كانت في السلط 19.8 ملم.

 

وبيّنت أن السدود دخلها 1.5 مليون م3 لترفع التخزين إلى 89.5 مليون م3 بنسبة تخزين 31.88% من طاقتها الكلية البالغة 280.759 مليون م3، توزعت على السدود الشمالية والوسطى ولم يدخل سدود الجنوب أي كميات خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأشارت الوزارة إلى أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها، حيث سجلت في العاصمة عمان معدلا 6.8 ملم، البلقاء 7.7 ملم، مأدبا 4.4 ملم، الزرقاء 1.7 ملم، جرش 4.1 ملم، المفرق 1.7 ملم، إربد 8.1 ملم، عجلون 9.4 ملم، الكرك 0.8 ملم، فيما لم تسجل أي هطولات في محافظات الطفيلة ومعان والعقبة. 


وحول نسبة كمية الأمطار الهاطلة إلى المعدل طويل الأمد من بداية الموسم سجلت إربد 60.8%، عجلون 48.5%، جرش 33.7%، الزرقاء 69.2%، المفرق 55%، ماركا 36.8%، جبل الحسين 40%، وادي السير 47.9%، السلط 46.1%، مأدبا 42.8%، الكرك 31.3%، الطفيلة 25.5%، الشوبك 32.1%، معان 135%، العقبة 184.2%.

 




 

 


 

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