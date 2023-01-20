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الجمعة، 20-01-2023 08:26 م

كشف سبب تأخر إصدار فواتير المياه الشهرية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
توقع الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة بدء إصدار فواتير المياه شهريا بدلا من الفواتير الربعية (مرة كل 3 شهور) للمشتركين اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.

وقال سلامة لـ"الوكيل الإخباري"، إن إصدار الفواتير الجديدة تأخر نظرا لتأخر إنجاز استكمال بعض الإجراءات مثل شكل الفواتير، مرجحا إصدارها مع نهاية الشهر الحالي فيما قد تتأخر في بعض المناطق لمدة قد تتراوح بين أسبوعين إلى شهر.

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وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها التخفيف عن المواطنين.

وبيّن سلامة أنه لا يوجد هناك نية لرفع أسعار المياه في الأردن.

وكانت كشفت وزارة المياه والري في وقت سابق عن وجود توجه رسمي لإصدار فواتير المياه شهريا بدلا من الفواتير الحالية (ربع سنوية) وذلك اعتبارا من بداية عام 2023.

 




 

 


 

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