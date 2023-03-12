ارتفاع سعر الموز البلدي في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر كيلو الموز البلدي اليوم الاحد 10 قروش في السوق المركزي حيث بلغ سعره 100 قرش، وتم توريد 170 طن منه.

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3275.105 طن، توزعت على 2155.181 طن خضار، 901.777 طن فواكه، و 218.147 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 400.487 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 18 إلى 27 قرش، بندورة من 10 إلى 18 قرش، خيار من 30 إلى 60 قرش، الليمون من 40 إلى 65 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً ، الموز البلدي من 56 إلى 100 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاحد:



