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الخميس، 02-03-2023 10:54 ص

ارتفاع سعر الموز البلدي في السوق المركزي

موو


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الموز البلدي في السوق المركزي حيث بلغ سعر الكيلو 90 قرشاً وتم توريد اليوم الخميس 125 طن من الموز إلى السوق.

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كما بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2734.231 طن، توزعت على 1851.974 طن خضار، 644.260 طن فواكه، و 237.998 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 231.050طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 25 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً ، الموز البلدي من 65 إلى 90 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة اليوم الخميس:



 




 

 


 

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